Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا لقابوس

السبت 11/يناير/2020 - 07:54 ص
Advertisements
السلطان قابوس بن سعيد
السلطان قابوس بن سعيد
وكالات
Advertisements

كشفت صحيفة الوطن العمانية، أنه تم تعيين هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لسلطنة عمان، خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

 

وكتبت الصحيفة العمانية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، "حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان".


وأعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، قبل قليل، الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد، على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 79 عاما، كما تم الإعلان عن تعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام خلال أيام الحداد.

 

ولد السلطان في صلالة بمحافظة ظفار عام 1940، من أسرة البوسعيد التي تحكم عمان منذ عام 1744، ودرس في بريطانيا، وتزوج لفترة قصيرة ولم ينجب أبناء، ولذلك هناك خلاف حول من سوف يخلفه في الحكم.

 

ويحق لـ85 شخصا أن يخلفه في الحكم، وفي حال عدم اتفاقهم سوف يفتح مظروف مغلق حدد فيه قابوس خلافته، حيث أنه لم يفصح عن اسم خليفته خشية أن يؤدي ذلك إلى تقليص نفوذه أو أن تسعى قوى خارجية لاستمالته.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة قابوس بن سعيد وفاة السلطان قابوس عمان طارق آل سعيد سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد

أخبار تهمك

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا لقابوس

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 12 ساعة

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 12 ساعة

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ حوالي 12 ساعة

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

منذ حوالي 6 ساعات

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ حوالي 10 ساعة

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يوم

عاجل.. تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا لقابوس

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

عاجل.. عمان تعلن الحداد وتنكيس الأعلام بعد وفاة السلطان قابوس

السلطان قابوس يحتل "تريند تويتر" في مصر بعد إعلان وفاته

أبقى اسم خليفته سرًا.. من هو السلطان قابوس بن سعيد؟

وفاة قابوس بن سعيد.. مجلس الدفاع يدعوا لاجتماع للعائلة المالكة

مصطفى ثابت يكشف طريقة اختيار من يخلف قابوس بن سعيد

وفاة قابوس بن سعيد.. ما هي سيناريوهات اختيار خليفته؟

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:23 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

02:50 ص

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

10:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status