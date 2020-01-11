يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت 11-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي وفيتا كلوب السبت 11/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يواصل فريق الترجي الرياضي التونسي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للقارة السمراء للموسم الثالث على التوالي، من خلال حلوله ضيفاً على فريق فيتا كلوب الكونغولي العنيد في مساء يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 على أراضي دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي وفيتا كلوب السبت 11/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يواصل فريق الترجي الرياضي التونسي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للقارة السمراء للموسم الثالث على التوالي، من خلال حلوله ضيفاً على فريق فيتا كلوب الكونغولي العنيد في مساء يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 على أراضي دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة الترجي ضد فيتا كلوب والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار رابع جولات دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا، يُذكر أن فريق الترجي الرياضي كان قد اكتفى بالتعادل السلبي بدون أهداف في لقاء الذهاب أمام فريق فيتا كلوب

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة الترجي ضد فيتا كلوب والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار رابع جولات دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا، يُذكر أن فريق الترجي الرياضي كان قد اكتفى بالتعادل السلبي بدون أهداف في لقاء الذهاب أمام فريق فيتا كلوب