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يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت 11-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا

السبت 11/يناير/2020 - 07:54 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي وفيتا كلوب السبت 11/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يواصل فريق الترجي الرياضي التونسي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للقارة السمراء للموسم الثالث على التوالي، من خلال حلوله ضيفاً على فريق فيتا كلوب الكونغولي العنيد في مساء يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 على أراضي دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة الترجي ضد فيتا كلوب والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار رابع جولات دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا، يُذكر أن فريق الترجي الرياضي كان قد اكتفى بالتعادل السلبي بدون أهداف في لقاء الذهاب أمام فريق فيتا كلوب


موعد مباراة الترجي وفيتا كلوب السبت في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الترجي ضد فيتا كلوب بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الترجي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 على أراضي دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة: السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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