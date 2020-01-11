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NOW مشاهدة مباراة الهلال السوداني والنجم بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش النجم NOW ONLINE

السبت 11/يناير/2020 - 07:50 ص
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بوابة الفجر
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مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر، وسوف يدخل فريق النجم الساحلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الهلال، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق النجم الساحلي إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق النجم الساحلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي السبت في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الهلال ضد النجم الساحلي بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 على أراضي دولة السودان، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة: العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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