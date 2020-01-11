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يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر اليوم السبت 11-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا

السبت 11/يناير/2020 - 07:48 ص
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بوابة الفجر
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شاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنجم الساحلي السبت 11/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث تشهد أرضية ملعب أم درمان على الأراضي السودانية قمة عربية نارية من الطراز الرفيع، وذلك حينما يستضيف فريق الهلال السوداني في مساء يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 ضيفه فريق النجم الساحلي التونسي.

ويسعى كلاً من الطرفين لحصد النقطة التاسعة له في مشواره الحالي خلال مرحلة المجموعات من دوري الأبطال، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الهلال ضد النجم الساحلي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

آخر استعدادات الهلال لمُباراة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ضد النجم الساحلي السبت 11/1/2020 في دوري أبطال إفريِقيا تابع لايف مباراة الهلال والنجم الساحلي مباشر، حيث يدخل فريق الهلال مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق النجم الساحلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 7 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في 5 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الهلال في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.
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