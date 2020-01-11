يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر اليوم السبت 11-1-2020 في دوري أبطال إفريقيا

شاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنجم الساحلي السبت 11/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث تشهد أرضية ملعب أم درمان على الأراضي السودانية قمة عربية نارية من الطراز الرفيع، وذلك حينما يستضيف فريق الهلال السوداني في مساء يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 ضيفه فريق النجم الساحلي التونسي.







ويسعى كلاً من الطرفين لحصد النقطة التاسعة له في مشواره الحالي خلال مرحلة المجموعات من دوري الأبطال، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الهلال ضد النجم الساحلي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



