يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الهلال

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السبت 11/يناير/2020 - 07:42 ص
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة الهلال والوحدة مباشر، حيث يدخل فريق الهلال مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الوحدة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الهلال في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.


ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الهلال في الفترة الماضية، نجح فريق الهلال في تسجيل خمسة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الهلال ستة أهداف في مرماه.


ونجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.


ويدخل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو هذه المباراة القادمة أمام ضيفه فريق الوحدة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانغ / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / جوستافو كويلار / أندري كاريو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميز.


ويتواجد فريق الهلال في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق الهلال في حصد 27 نقطة في رصيده بعدما خاض 12 جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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