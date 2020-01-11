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مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والوحدة السبت 11/1/2020 في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 11/يناير/2020 - 07:41 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والوحدة السبت 11/1/2020 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يبحث فريق الهلال زعيم الكرة السعودية عن مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على الصعيد المحلي من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي، وذلك حينما يستضيف فريق الوحدة في مساء يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

حيث يطمح الزعيم في استمرار حصد النقاط لمنافسة الغريم التقليدي النصر على لقب الدوري السعودي للمحترفين، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الهلال ضد الوحدة والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الرابعة عشر ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والوحدة السبت في الدوري السعودي للمحترفين: والقنوات الناقلة لمُباراة الهلال ضد الوحدة بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين في يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:
20:05 مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. 21:05 مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. 19:05 مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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