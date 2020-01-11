يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط يلا شوت م

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السبت 11/يناير/2020 - 07:33 ص
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة ليفربول وتوتنهام مباشر، حيث يدخل فريق ليفربول مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق ليفربول في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.


ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ليفربول في الفترة الماضية، نجح فريق ليفربول في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك لم تستقبل شباك فريق ليفربول أي هدف في مرماه على الإطلاق.


ونجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق إيفرتون بهدف وحيد دون مقابل ضمن فعاليات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب أنفيلد رود.


ويدخل المدرب الألماني يورجن كلوب هذه المباراة القادمة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: أليسون بيكر / ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون / جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

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