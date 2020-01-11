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«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف ليفربول اليوم YALLA SALAH

السبت 11/يناير/2020 - 07:32 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير السبت 11/1/2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يجد عشاق الساحرة المستديرة أنفسهم على موعد مع قمة نارية من الطراز الرفيع على صعيد البريميرليج، من خلال استضافة فريق توتنهام هوتسبير في مساء يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 نظيره فريق ليفربول على أرضية ملعب توتنهام بالعاصمة الإنجليزية.

ولم يتعرض فريق ليفربول إلى الخسارة في أي مباراة حتى الآن في البريميرليج، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الثانية والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة:


الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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