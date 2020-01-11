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رابط كورة اون لاين بث مباشر ليفربول ضد وتوتنهام بث مباشر رابط ماتش ELliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول اليوم be

السبت 11/يناير/2020 - 07:30 ص
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة ليفربول وتوتنهام مباشر، حيث يدخل فريق توتنهام هوتسبير مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ليفربول، وهو يستعد لخوض العديد من المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق توتنهام هوتسبير في المباراة القادمة ضيفه فريق ميدلزبره في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق توتنهام هوتسبير مضيفه فريق واتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق توتنهام هوتسبير ضيفه فريق نورويتش سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق توتنهام هوتسبير ضيفه فريق مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويتواجد فريق توتنهام هوتسبير في الوقت الحالي في المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح فريق توتنهام هوتسبير في حصد 30 نقطة في رصيده بعدما خاض 21 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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