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«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر beIN المفتوحة هدف ليفربول الآن I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SAL

السبت 11/يناير/2020 - 07:26 ص
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بوابة الفجر
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قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر مجاناً السبت 11/1/2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبحث فريق ليفربول عن مواصلة رحلته من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ عام 1990، وذلك حينما ينزل ضيفاً من العيار الثقيل على العاصمة الإنجليزية لندن وتحديداً ملعب توتنهام، من أجل مواجهة فريق توتنهام هوتسبير في مساء يوم السبت الموافق 11 يناير 2020.

وسنُقدم لكم في هذا المقال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام المقرر إقامتها في إطار الجولة الثانية والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان ليفربول قد حسم لقاء الذهاب من خلال فوزه بثنائية مقابل هدف واحد، علماً بأن مباراة ليفربول ضد توتنهام سوف يتم نقلها بث مباشر


القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت: قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird. قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra. قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3. قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat. قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6. قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C. قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird. قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C. قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.
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