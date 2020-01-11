« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن NOW جول MOHA

قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بث مباشر مجاناً السبت 11/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث فريق الأهلي عن مواصلة الصراع على إحدى البطاقات المؤهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أمل أن يُحقق ذلك من بوابة المباراة المرتقبة التي تنتظره أمام مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في عصر يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 على أراضي دولة زيمبابوي.