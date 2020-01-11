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كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش الاهلي مباشر NOW

السبت 11/يناير/2020 - 07:20 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.


حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.


مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بث مباشر، وسوف يدخل فريق بلاتينيوم ستارز مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في 3 مباريات فقط لا غير من أصل آخر 7 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق بلاتينيوم ستارز في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى أيضاً، بينما سقط فريق بلاتينيوم ستارز في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.


ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق بلاتينيوم ستارز في الفترة الماضية، نجح فريق بلاتينيوم ستارز في تسجيل ثلاثة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق بلاتينيوم ستارز سبعة أهداف في مرماه.

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