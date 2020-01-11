«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 27-10-2019 في دوري أبطال افريقيا بث مباشر ليفربول

تابع لايف مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل 12 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدف وحيد فقط لا غير.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق اف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويدخل المدرب السويسري رينيه فايلر هذه المباراة القادمة أمام مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد الشناوي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / أليو ديانج / عمرو السولية / أحمد الشيخ / محمد مجدي قفشة / وليد سليمان / جونيور أجايي.

ويتواجد فريق الأهلي في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الأهلي في حصد 30 نقطة في رصيده بعدما خاض 10 جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز.