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ترتيب هدافي الدوري السعودي

السبت 11/يناير/2020 - 07:05 ص
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ارشيفية
ارشيفية
حسام مجدي
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لعبت أمس الخميس 9 يناير ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي الممتاز ليتبقى أربع مباريات على انتهاء الجولة.


وكانت أهم مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي أمس هي مباراة التعاون والفتح ومباراة النصر واتحاد جده.


نتائج مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي أمس

الحزم × الشباب

وانتهت هذه المباراة بفوز نادي الشباب بهدف مقابل لا شيء.

التعاون × الفتح

بينما نتهت هذه المباراة بفوز التعاون بهدفين مقابل هدف.

النصر × الاتحاد

فيما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر نادي النصر جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز برصيد 30 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.


ترتيب هدافي الدوري السعودي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز قبل إنتهاء منافسات الجولة الرابعة عشر كالآتي:

1- "أندريا ماستينور" العدالة 8 أهداف
2- "عبد الرازق حمد الله" النصر 4 أهداف
3- "رومارينيو" الاتحاد 4 أهداف
4- "فيليب كيس" الاتفاق 3 أهداف
5- "محمد الكويكبي" الاتفاق 3 أهداف
6- "يوسف بلايلي" أهلي جده 3 أهداف
7- "هزاع الهزاع" الاتفاق 3 أهداف
8- "رائد الغامدي" الرائد 3 أهداف.
9- "كريستيان جوانكا" الشباب هدفين
10- "كارلوس إدواردو" الهلال هدفين
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