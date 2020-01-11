موعد نهائي السوبر الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد

يستعد ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد وذلك في إطار منافسات النسخة الجديدة في نهائي كأس السوبر الإسباني والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والذي ستقام على ملعب الجو

هرة المشعة.



وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي النسخة الجديدة من كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الدور قبل النهائي من البطولة.