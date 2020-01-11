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موعد نهائي السوبر الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد
السبت 11/يناير/2020 - 06:43 ص
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ريهام عبد المحسن
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يستعد ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد وذلك في إطار منافسات النسخة الجديدة في نهائي كأس السوبر الإسباني والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والذي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة.
وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي النسخة الجديدة من كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الدور قبل النهائي من البطولة.
وكان أتلتيكو مدريد قد تأهل لمواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه القاتل والدراماتيكي على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة في الدور قبل النهائي من كأس السوبر الإسباني.
وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي النسخة الجديدة من كأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الدور قبل النهائي من البطولة.
وكان أتلتيكو مدريد قد تأهل لمواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه القاتل والدراماتيكي على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة في الدور قبل النهائي من كأس السوبر الإسباني.
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