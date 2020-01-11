Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل| إيران تعترف بمسئوليتها عن تدمير الطائرة الأوكرانية

السبت 11/يناير/2020 - 06:44 ص
Advertisements
الطائرة الأكروانية المنكوبة
الطائرة الأكروانية المنكوبة
الفجر
Advertisements
اعترفت السلطات الإيرانية، السبت، بمسؤوليتها عن تدمير الطائرة الأوكرانية، كما أفاد التلفزيون الإيراني.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري، أنه تم قصف الطائرة عن طريق الخطأ بعد أن حلقت، بالقرب من موقع عسكري، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".

يُذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، من طراز "بوينج 737"، تحطمت في سماء إيران، بعد إقلاعها من مطار الخميني، ما أسفر عن تدميرها ومقتل 176 شخصا، ورفضت إيران تسليم الصندوقين الأسودين لشركة "بوينج"، وأعلنت قبل بدء التحقيقات بأن السبب هو عطل فني في الطائرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطار الخميني الطائرة الاوكرانية الخطوط الأوكرانية

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 11 ساعة

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 11 ساعة

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 11 ساعة

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ حوالي 11 ساعة

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يوم

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

عاجل| إيران تعترف بمسئوليتها عن تدمير الطائرة الأوكرانية

منذ 33 دقيقة

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ حوالي 9 ساعات

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

بومبيو: الولايات المتحدة تواصل متابعة حادث تحطم الطائرة الأوكرانية

مصادر أمنية تكشف عن معلومات جديدة حول حادث الطائرة الأوكرانية

شاهد.. فيديو جديد يوثق لحظة تدمير الطائرة الأوكرانية

هيئة الطيران الأمريكية تعلن مشاركتها في التحقيق بحادثة الطائرة الأوكرانية

بريطانيا تنصح بعدم السفر إلى إيران بعد واقعة الطائرة الأوكرانية

إيران تدعوا خبراء من "بوينج" للمشاركة في تحقيقات الطائرة الأوكرانية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:23 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

10:12 م

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

02:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status