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هاني رمزي ينعى وفاة السلطان قابوس بن سعيد

السبت 11/يناير/2020 - 07:54 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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نعى الفنان هاني رمزي، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي رحل عن عالمنا في صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشر هاني رمزي، صورة للراحل السلطان قابوس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "رمزي" قائلًا: "خالص العزاء والمواساة للشعب العمانى لرحيل السلطان قابوس".

وقدم الجمهور المتابع لها في التعليقات التعازي للشعب العماني، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كان ديوان البلاط السلطاني الحداد، أعلن تعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين.

كما دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عُمان، اليوم السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

تولى السلطان قابوس، السلطة عام 1940 ولم يكن له أولاد، ولم يتم تعيين خلف له بعد ذلك، ووضع عام 1996 النظام الأساسي لسلطنة عمان إن الأسرة الحاكمة تختار خلفًا له خلال 3 أيام من خلو العرش.

هاني رمزي ينعى وفاة السلطان قابوس بن سعيد
هاني رمزي ينعى وفاة السلطان قابوس بن سعيد
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