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يورجن كلوب يزف أنباء سعيدة لجماهير ليفربول قبل مواجهة توتنهام

السبت 11/يناير/2020 - 06:36 ص
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كلوب
كلوب
علي ماهر حلمي
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أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول تعافي اللاعب الدولي السويسري شيردان شاكيري وإمكانية لحاقه بمباراة توتنهام المقبلة بالإضافة إلي عودة كل من ديجان لوفرين وفابينيو للتدريبات الجماعية للفريق الأسبوع المقبل.


وقال كلوب في تصريحات صحفية اليوم:" مشكلتي الآن مع توتنهام والطريقة التي يلعبون بها، والطريقة التي نرى أنهم سيواجهوننا بها، هذا ما يشغل بالي فقط في تلك اللحظة يجب أن تتحلي اللاعبين بالصبر بصورة الفريق الذي يصعب توقعه هي مباراة يخوضونها على ملعبهم، وفي هذه الحالة، عادة ما يحاولون ويصنعون الفرص ويحققوا نتائج إيجابية".


وأضاف المدير الفني لنادي ليفربول:" لم أفكر لثانية في أي رقم قياسي ولن أبدأ التفكير به ما يمكنني قوله أنه إذا كنا فكرنا من البداية في تحقيق أي رقم قياسي، لم نكن لنفوز بكل تلك المباريات التي فزنا بها حتى الآن أعتقد في الرياضة، يمكنك سؤال أي فريق حقق رقم قياسي من قبل، فهم لم يضعوا هدفًا لتحقيق ذلك الرقم، فقط تحقق الرقم لتركيزهم في كل خطوة، وهذا ما يتوجب علينا فعله".


ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي توتنهام هوتسبير يوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن
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