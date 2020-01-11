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نجلاء بدر تعزي الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 07:21 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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نعت الفنانة نجلاء بدر، السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشرت نجلاء بدر، صورة للراحل السلطان قابوس بن سعيد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "بدر" في نعيها قائلة: "لا إله إلا الله خالص العزاء للشعب العماني لرحيل السلطان قابوس بن سعيد المعظم، واعلم كم هذا الحدث مؤلم للشعب".

وتابعت: "وأوجه التعازي لبيت عائلة الشنفري وبيت عائلة الزواوي الكرام، البقاء لله".

وقدم الجمهور المتابع لها في التعليقات التعازي للشعب اليمني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت.

وفي سياق منفصل أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين.

كما دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عُمان، اليوم السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.


نجلاء بدر تعزي الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس
نجلاء بدر تعزي الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس
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