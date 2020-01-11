راشفورد يقود التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام نورويتش سيتى بالدوري الإنجليزي





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي



يلتقي فريقي مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج اليوم فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.





التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام نورويتش سيتى



حراسة المرمى : دى خيا



خط الدفاع : وان بيساكا، لينديلوف، ماجواير، شاو



خط الوسط : فريد، ماتيتش، جيمس، لينجارد، راشفورد



خط الهجوم : انتوني مارسيال