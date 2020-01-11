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راشفورد يقود التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام نورويتش سيتى بالدوري الإنجليزي

السبت 11/يناير/2020 - 06:14 ص
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راشفورد
راشفورد
محمد جمال
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يستضيف ملعب اولد ترافورد معقل الشياطين الحمر مباراة قوية اليوم السبت تجمع بين مانشستر يونايتد صاحب الأرض والجمهور ونظيره نورويتش سيتى ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم انتونى تايلور.


موعد مباراة مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

يحل فريق نورويتش سيتى ضيف على نظيره مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

يلتقي فريقي مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج اليوم فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.


التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام نورويتش سيتى

حراسة المرمى : دى خيا

خط الدفاع : وان بيساكا، لينديلوف، ماجواير، شاو

خط الوسط : فريد، ماتيتش، جيمس، لينجارد، راشفورد

خط الهجوم : انتوني مارسيال


بينما تشكيل نورويتش سيتى المتوقع كالأتي :

حراسة المرمى : كرول

خط الدفاع : ارونز، زيمرمان، هانلى، لويس

خط الوسط : تيتي، فرانسبتش، بونديا، ستيبرمان، هيرنانديز

خط الهجوم : تيمو بوكي


ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 31 نقطة بينما فريق نورويتش سيتى فى المركز العشرين برصيد 14 نقطة.
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