ملحم زين ينعى وفاة السلطان قابوس





كان مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عُمان، دعا اليوم السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.



كما أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين.



نعى الفنان اللبناني ملحم زين، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.ونشر ملحم زين، صورة للراحل السلطان قابوس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلق "زين" قائلًا: "رحم الله السلطان قابوس بن سعيد سلطان السلام والاعتدال".وتفاعل الجمهور المتابع له في تعليقاتهم مقدمين التعازي للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس.