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فاردي يعود لقيادة تشكيل ليستر سيتي أمام ساوثهامبتون

السبت 11/يناير/2020 - 06:07 ص
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فاردي
فاردي
محمد جمال
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يستضيف ملعب كينج باور اليوم مباراة قوية تجمع بين فريق ليستر سيتي صاحب الأرض والجمهور ونظيره ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء يقوده الحكم لي ماسون.


موعد مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

يحل فريق ساوثهامبتون ضيف على نظيره ليستر سيتي اليوم السبت ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

يلتقي فريقي ليستر سيتي وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي اليوم فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.


التشكيل المتوقع لفريق ليستر سيتي أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى : كاسبر شمايكل

خط الدفاع : ريكاردو بيريرا، ايفانز، سويونيكو، تشيلويل

خط الوسط : نديدي، تليمانس، بيريز، بارنس، ماديسون

خط الهجوم : جيمي فاردي


تشكيل ساوثهامبتون المتوقع كالأتي :

حراسة المرمى : أليكس مكارثي.

خط الدفاع : سيدريك سواريس – جاك ستيفانز – يان بيدناريك – ريان بيرتراند.

خط الوسط : جيكس وارد _ أرمسترونج _ريدموند _هويبرج

خط الهجوم : شاين لونج – داني إنجز.
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