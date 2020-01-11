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ليستر سيتي يستهدف لاعب برشلونة تحسباً لرحيل ريكاردو بيريرا

السبت 11/يناير/2020 - 06:00 ص
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بريرا
بريرا
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي يرصد صفقة دفاعية من فريق برشلونة الإسباني، تحسباً لرحيل ظهيره الأيمن البرتغالي الدولي ريكاردو بيريرا.


وأفت صحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن إدارة ليستر سيتي يسعى لضم السنغالي الدولي موسى واجي الظهير الأيمن لفريق برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.


وأشارت ديلي ستار، أن عملية ضم واجي ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إدراج بند خيار الشراء بشكل نهائي.


ويعد واجي الخيار الثالث في مركز الظهير الأيمن في تشكيل المدرب إرنستو فالفيردي، بعد الإسباني سيرجي روبيرتو والبرتغالي نيسلون سيميدو، وبالتالي لن تمانع إدارة برشلونة في رحيله، في حالة وصول عرض جيد لضمه.


في المقابل، يريد نادي ليستر سيتي تأمين بديل للبرتغالي المتألق ريكاردو بيريرا، والمطلوب بقوة في توتنهام وأرسنال الإنجليزيين.


وتم تصعيد واجي من الفريق الثاني لبرشلونة "برشلونة ب" قبل عامين، لكنه لم يستطع إنتزاع مكان أساسي في تشكيل البلوجرانا.

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