ليستر سيتي يستهدف لاعب برشلونة تحسباً لرحيل ريكاردو بيريرا





وأشارت ديلي ستار، أن عملية ضم واجي ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إدراج بند خيار الشراء بشكل نهائي.





ويعد واجي الخيار الثالث في مركز الظهير الأيمن في تشكيل المدرب إرنستو فالفيردي، بعد الإسباني سيرجي روبيرتو والبرتغالي نيسلون سيميدو، وبالتالي لن تمانع إدارة برشلونة في رحيله، في حالة وصول عرض جيد لضمه.