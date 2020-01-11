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بدرية طلبة تنعى الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 05:32 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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نعت الفنانة بدرية طلبة، وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

ونشرت بدرية طلبة، صورة لقابوس، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "طلبة" في نعيها قائلة: "البقاء لله السلطان قابوس بن سعيد العزاء للشقيقة سلطنة عمان".

وتفاعل الجمهور المتابع للفنانة بدرية طلبة، مع عدد كبير من التعليقات مقدمين التعازي في وفاة السلطان قابوس، وللشعب العماني.

ومن الجدير بالذكر أن البلاط السلطاني، أعلن وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر يناهز 79 عامًا في صباح اليوم، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين، وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام.


بدرية طلبة تنعى الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس
بدرية طلبة تنعى الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس
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