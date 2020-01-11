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مانشستر يونايتد يُحيي مفاوضات نجم سبورتينج لشبونة

السبت 11/يناير/2020 - 04:30 ص
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لشبونة
لشبونة
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مازال فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يبحث عن تدعيم جديد في خط وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.


وذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد أعاد فتح خط المفاوضات مع نجم فريق سبورتينج لشبونة برونو فيرنانديز.


وأشار موقع O Jogo البرتغالي، أن إدارة الشياطين الحمر تستهدف فيرنانديز في الميركاتو الحالي، كبديل للنجم المصاب والمتمرد بول بوجبا.


وأضاف الموقع البرتغالي، أن إدارة سبورتينج لشبونة، لن تتخلى عن فيرنانديز بأقل من 60 مليون يورو.


ويعد فيرنانديز هدفاً سابقاً لليونايتد، حيث تواصلت معه إدارة اليونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي، تحسباً لرحيل بول بوحبا نحو ريال مدريد خلال الصيف المقبل.


ويعد البرتغالي الدولي صاحب الـ 25 عاماً هدفاً لفريق ريال مدريد الإسباني أيضاً، كمرشح حال فشل التفاوض مع بوجبا.


ويدخل فيرنانديز ضمن قائمة من المرشحين لتدعيم الشياطين الحمر في وسط الميدان، تضم إيمري تشان لاعب يوفنتوس وأرتورو فيدال لاعب مانشستر يونايتد ودوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام.
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