أحلام تدعو للسلطان الراحل قابوس













نعت المطربة الإماراتية أحلام، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، في ساعة مبكرة من صباح السبت، عن عمر يناهز 79 عامًا.ونشرت أحلام، في نعيها صورة للراحل السلطان قابوس بن سعيد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وكتبت في نعيها قائلة: "‫وترجل الفارس السلطان المقدام والدنا السلطان قابوس ⁧‫السلطان قابوس في ذمة الله ‬⁩ اللهم اجعل هذه الأيام خير ايامه، ‬ورحل عنا قابوس المعظّم".وتفاعل الجمهور المتابع لها مع عدد من التعليقات مقدمين التعازي في رحيل السلطان قابوس، وللشعب العماني.ومن الجدير بالذكر أن أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، اليوم السبت، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين.