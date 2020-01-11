يرد على اتفاقيات الغاز.. وزير البترول في ضيافة خالد أبوبكر

يستضيف الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامجه "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، اليوم السبت، الدكتور طارق الملا، وزير البترول المصري.



ويكشف "الملا" خلال اللقاء عن رد مصر الرسمي بشأن توقيع كل من: قبرص واليونان، وإسرائيل لاتفاقية الغاز.



وكتب "أبو بكر"، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " أول رد رسمي مصري علي توقيع اسرائيل وقبرص واليونان لإتفاقية الغاز غدا التاسعة مساء مع وزير البترول المصري في كل يوم على أون إي".