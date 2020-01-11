Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالميراس يكشف الموقف النهائي لبيع نجمه لبرشلونة

السبت 11/يناير/2020 - 04:15 ص
Advertisements
بالميراس
بالميراس
حسن شحاتة
Advertisements

أوضحت تقارير صحفية برازيلية، الموقف النهائي لنادي بالميراس البرازيلي، بشأن العرض الذي قدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، لضم لاعبه الشاب ماتيوس فرنانديز.


وأكدت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، على أن بالميراس البرازيلي، رفض عرضًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، والذي وصلت قيمته إلى 6 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب فرنانديز.


وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن البلوجرانا كان سيدخل مكافأة مالية أيضًا ضمن شروط التعاقد ترتبط بعدد مرات ظهور اللاعب مع الفريق الأول بنادي برشلونة، وهو الأقتراح الذي قوبل بالرفض في بالميراس.


واستطردت الصحيفة، أن نادي بالميراس يملك 75% من حقوق لاعب خط الوسط بعد التوقيع معه في العام الماضي مقابل 3.5 مليون يورو قادما من نادي بوتافوجو البرازيلي، واحتفظ الأخير بنسبة 25% من بطاقة فرنانديز، وبالتالي ينبغي الحصول على موافقته لإتمام إنتقاله إلى برشلونة حال تم التوصل لاتفاق.


وكانت العديد من التقارير الصحفية البرازيلية قد أكدت في وقت سابق على وجود رغبة من إدارة نادي برشلونة للحصول على جوهرة الفريق البرازيلي.
Advertisements

أخبار تهمك

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 9 ساعات

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 10 ساعات

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يوم

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

منذ ساعتين و 52 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر| Zamalek Zesco United live| رابط قناة الزمالك سبورت كورة لايف ماتش الزمالك HD

منذ حوالي 9 ساعات

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 9 ساعات

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:23 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

01:57 م

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

02:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status