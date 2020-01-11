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وفاة قابوس بن سعيد.. ما هي سيناريوهات اختيار خليفته؟

السبت 11/يناير/2020 - 04:17 ص
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السلطان قابوس بن سعيد
السلطان قابوس بن سعيد
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توفى الجمعة، سلطان عمان، قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 79 عاما، حيث أعلن الديوان السلطاني الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد، وتعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام.

السلطان قابوس بن سعيد، الذي حكم عمان لمدة 50 عامًا، لم ينجب أي أولاد، وبالتالي هناك سؤال يطرح نفسه، وهو: من يخلفه في الحكم؟ خاصة وأن المادة 6 من قانون سلطنة عمان تنص على أن الأسرة المالكة يجب أن تختار سلطانًا جديدًا في غضون ثلاثة أيام من خلو المنصب.

السيناريو الأول
هناك أكثر من سيناريو في هذا الأمر، أن يتفق أفراد الأسرة المالكة على شخص ما من بينهم لكي يخلف السلطان الراحل، خلال فترة ثلاثة أيام.

في غضون ذلك، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان عن دعوة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد، ولكن هناك 85 شخصا مرشحون لخلافة "بن سعيد"، وقد يكون الاتفاق فيما بينهم أمر صعب، ولذلك هناك سيناريو أخر.

السيناريو الثاني
السيناريو الثاني هو اللجوء لوصية مغلقة كتبها السلطان الراحل، حدد فيه من يخلفه في الحكم، ولكنه لم يفصح عن اسم خليفته خشية أن يؤدي ذلك إلى تقليص نفوذه أو أن تسعى قوى خارجية لاستمالته.

يُذكر أن السلطان قابوس بن سعيد ولد  في صلالة بمحافظة ظفار عام 1940، من أسرة البوسعيد التي تحكم عمان منذ عام 1744، ودرس في بريطانيا، وتزوج لفترة قصيرة ولم ينجب أبناء، ولذلك هناك خلاف حول من سوف يخلفه في الحكم.
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