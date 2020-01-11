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مصطفى ثابت يكشف طريقة اختيار من يخلف قابوس بن سعيد

السبت 11/يناير/2020 - 04:05 ص
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الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
نعيم يوسف
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كشف الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، عن طريقة اختيار من يخلف السلطان قابوس بن سعيد، في الحكم.

وكتب "ثابت"، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تنص المادة 6 من قانون سلطنة عمان على أن الأسرة المالكة يجب أن تختار سلطانًا جديدًا في غضون ثلاثة أيام من خلو المنصب. وإذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق، فإن مجلس الدفاع في البلاد، ورئيس المحكمة العليا ورؤساء غرفتي المجلس الاستشاري سيفتحان معًا المغلف الأول الذي يحتوي على اختيار قابوس".

وأعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، الجمعة، الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد، على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 79 عاما، كما تم الإعلان عن تعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام خلال أيام الحداد.

ولد السلطان في صلالة بمحافظة ظفار عام 1940، من أسرة البوسعيد التي تحكم عمان منذ عام 1744، ودرس في بريطانيا، وتزوج لفترة قصيرة ولم ينجب أبناء، ولذلك هناك خلاف حول من سوف يخلفه في الحكم.

ويحق لـ85 شخصا أن يخلفه في الحكم، وفي حال عدم اتفاقهم سوف يفتح مظروف مغلق حدد فيه قابوس خلافته، حيث أنه لم يفصح عن اسم خليفته خشية أن يؤدي ذلك إلى تقليص نفوذه أو أن تسعى قوى خارجية لاستمالته.
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الكلمات المفتاحية

وفاة قابوس بن سعيد وفاة السلطان قابوس مصطفى ثابت

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