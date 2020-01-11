ابتعدوا عن عمدان الكهرباء.. محافظة القاهرة تحذر المواطنين من الأمطار

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية، حالة غير مستقرة في الأحوال الجوية، حيث تتساقط الأمطار في بعض المناطق، بالإضافة إلى الهواء الشديد المصاحب بأتربه.



وتكثف الأجهزة التنفيذية من مجهوداتها لاحتواء التداعيات الناجمة عن سقوط الأمطار، من خلال نشر سيارات الكسح في الشوارع لرفع المياه المتراكمة، والمتمثلة في محافظة القاهرة.



وبدورها قامت محافظة القاهرة، بتحذير المواطنين خلال سقوط الأمطار، ببعض النصائح وتجنبها والتي جاءت كالتالي:

1- الابتعاد تمامًا عن عمدان الكهرباء والكابلات والأكشاك.

2- لا تبادر بالاقتراب من السلوك الكهربائية المكشوفة.

3- في حالة نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي تعامل معاه بطفايات الحريق والابتعاد عن اخماده بالمياه.

4- لا تقترب من البالوعات.

5- لا تقترب من عمدان الكهرباء المطفاه لانه يكون ناجم عن الأمطار.

