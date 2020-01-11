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برشلونة يزيح الستار عن مستقبل فالفيردي

السبت 11/يناير/2020 - 03:43 ص
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فالفيردي
فالفيردي
علاء خليف
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علق مسئولو نادي برشلونة الإسباني على الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية، حول إقالة المدرب ارنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام أتليتكو مدريد بنتيجة 3-2 في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني والتي جمعت الفريقين بالسعودية.


وصرح مدير العلاقات الرياضية والمؤسسية في برشلونة: " سيطرنا على الشوط الأول من مباراة أتليتكو مدريد وتم إلغاء هدفين للفريق ولكن المنافس فاز في النهاية، نشعر بالحزن بسبب الهزيمة الأخيرة أمام أتليتكو مدريد، ولكننا نواصل المسيرة ولا يزال المشوار طويلا".


وأضاف: " أما بخصوص مستقبل المدرب الإسباني "فالفيردي"، هناك مباريات كثيرة ومهمة جدًا للفريق خلال الفترة المقبلة، ولا يوجد أي أنباء بخصوص إقالة المدير الفني للفريق".


وعن الأخطاء التحكيمية خلال مباراة أتليتكو مدريد: " في المباريات الهامة والتي تجمع الفرق الكبري مثل تلك الأشياء وارد حدوثه".


وودع فريق برشلونة بطولة كأس السوبر الإسباني بعد خسارته أمام أتليتكو مدريد بنتيجة 3-2، وأصبح مستقبل المدرب "فالفيردي" على المحك داخل النادي الكتالوني، حيث أشارت تقارير أن النادي الكتالوني بدأ البحث عن التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق.


وأوضحت تقارير صحفية أن تشافي نجم برشلونة السابق ومدرب السد القطري الحالي، يقترب من تولي القيادة الفنية للفريق الكتالوني خلفًا لـ"فالفيردي" خلال الفترة المقبلة.
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