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لاعب الأهلي يقترب من الدوري السعودي

السبت 11/يناير/2020 - 03:29 ص
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الاهلي
الاهلي
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية عن اقتراب أحد نجوم الأهلي، إلي الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.


وذكرت التقارير أن صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي أصبح على أعتاب الانتقال إلي أحد الأندية السعودية خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعدما فشل في حجز مكان في تشكيلة رينيه فايلر، حيث يعتبر اللاعب الوحيد الذي لم يشارك في مباراة مع المدرب السويسري منذ توليه قيادة الفريق.


ونجح النادي الأهلي في تسويق صالح جمعة في الدوري السعودي، واستطاع الحصول على عرض جيد للاعب للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


ورفض صالح جمعة الانتقال لأحد الأندية المصرية، رغم تلقيه عدة عروض من أندية الدوري خلال الفترة الأخيرة، لكنه تمسك بخوض تجربة احتراف خارجي ورفض اللعب في مصر إلا للنادي الأهلي.


الجدير بالذكر أن صالح جمعة سبق وخاض تجربة في الدوري السعودي مع نادي الفيصلي لكنه لم يستمر معه فترة طويلة حيث تم فسخ التعاقد معه سريعًا، وبررت الإدارة إنهاء التعاقد معه لأسباب إنضباطية.
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