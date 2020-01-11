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بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.. فجر السعيد توجه رسالة للشعب العماني

السبت 11/يناير/2020 - 03:59 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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حرصت الإعلامية فجر السعيد، على مواساة الشعب العماني، الذي سيطرت حالة من الحزن على الشعب، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد. 

ونشرت تغريدة عبر حسابها "تويتر" قائلة رغم فاجعة رحيل السلطان قابوس بن سعيد وكم الحزن والألم الذي يعاني منه الشعب العماني الشقيق الذي أغلبه لم يعرف حاكمًا سوى قابوس... لكن هذا لا ينسينا بأن عُمان باقية كما كانت .. فقد نجح المغفور له بإذن الله تعالى في وضع الأسس التي ستحمي وحدة عُمان وتطورها".

كانت فجر السعيد، نعت  السلطان قابوس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "وداعًا ياسلطانًا حكمت بالعدل والانصاف ونقلت بلادك نقله حضاريه وصنعت من الإنسان العماني نموذجًا نفاخر فيه نحن الخليجيين. لم تلوث سياستك الخارجية".

وأعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، قبل قليل، الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد، على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 79 عاما، كما تم الإعلان عن تعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام خلال أيام الحداد.

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