عبادي الجوهر ينعى الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد















نعى الملحن عبادي الجوهر، الراحل السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي منذ ساعة، عن عمر يناهز الـ 79، فيما من المقرر تقام صلاة الجنازة اليوم.وكتب عبادي الجوهر، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "آحر التعازي والمواساة للأصدقاء والشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد".أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، قبل قليل وفاة السلطان قابوس بن سعيد، كما أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.يُذكر أن قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي ولد في 18 نوفمبر 1940م، سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والخارجية، والمالية، وحاكم البنك المركزي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.