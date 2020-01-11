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أبقى اسم خليفته سرًا.. من هو السلطان قابوس بن سعيد؟

السبت 11/يناير/2020 - 03:06 ص
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السلطان قابوس
السلطان قابوس
الفجر
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أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، قبل قليل، الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد، على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 79 عاما، كما تم الإعلان عن تعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام خلال أيام الحداد.

ونعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن السلطان قابوس بن سعيد

ولد السلطان في صلالة بمحافظة ظفار عام 1940، من أسرة البوسعيد التي تحكم عمان منذ عام 1744، ودرس في بريطانيا، وتزوج لفترة قصيرة ولم ينجب أبناء، ولذلك هناك خلاف حول من سوف يخلفه في الحكم.

تولى الحكم في عام 1970 بانقلاب قصر، واستطاع تطبيق خطة إصلاحية، لينقل البلاد التي كان حجم الناتج المحلي بها 256 مليون دولار فقط، إلى 80 مليار دولار هذا العام.

استمر في الحكم 50 عاما، واحتفظ لنفسه برئاسة الوزراء وحقائب الدفاع والمالية ومنصب محافظ البنك المركزي، وتعتبر فترة حكمه أطول فترة حكم لملك أو رئيس عربي.

استطاع احتواء عدة محاولات للإطاحة به، من ثورة ظفار المسلحة في السبعينيات من القرن الماضي، إلى الاحتجاجات التي وقعت في عمان عام 2011 تزامنا مع ثورات "الربيع العربي".

كان يحتفظ بصداقة مع جميع الأطراف المختلفة في الخليج، ولعب دورا في الاتفاق النووي بين إيران والغرب الذي وقع عام 2015، حيث استضاف محادثات سرية بين مسوؤليين أميركيين وإيرانيين عام 2012، كما لعب دور في الأزمة اليمنية وجلبها إلى طاولة المفاوضات، واتخذ موقفا محايدا من أزمة الرباعي العربي (مصر، السعودية، الإمارات والبحرين) مع قطر.

عانى من مرض عضال منذ عام 2014.

يحق لـ85 شخصا أن يخلفه في الحكم، وفي حال عدم اتفاقهم سوف يفتح مظروف مغلق حدد فيه قابوس خلافته، حيث أنه لم يفصح عن اسم خليفته خشية أن يؤدي ذلك إلى تقليص نفوذه أو أن تسعى قوى خارجية لاستمالته.
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