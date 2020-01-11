"كلمة فركش زعلتني".. تعرف على سبب حزن أبطال مسلسل "فلانتينو" لعادل إمام













اختلطت مشاعر الفرحة والحزن لأبطال فيلم "فلانتينو"، بعد الانتهاء من تصوير المسلسل المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضاني المقبل، وظهر ذلك بعدما نشر عدد منهم صورًا على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع الزعيم عادل إمام.وشارك الفنان الشاب حمدي الميرغني، صورة على صفحتة الشخصية، ويظهر في الصورة مع الزعيم، حيث عبر عن حزنة لانتهاء التصوير ومدى حبه للتمثيل مع عادل إمام قائلًا:" كل الممثلين بيفرحوا جدًا بكلمة فركش آخر يوم تصوير، إلا أنا في مسلسل فلانتينو، كلمة فركش زعلتني وضايقتني أوي، هيوحشني شرف التمثيل مع الزعيم، هيوحشني كواليس الزعيم، شهور قضيتها مع الزعيم كنت في قمة تركيزي أني انبسط واستمتع وأتعلم من الزعيم على قد ما أقدر، شكرا للمخرج رامي إمام على الفرصة اللي كنت بحلم بيها، ويارب أكون طلعت عند حسن ظنك".ونشرت الفنانة داليا البحيري، صورة لها عبر صفحتها الشخصية، ظهرت برفقة الفنان عادل إمام وعلقت على الصورة قائلة: "ياخسارة المسلسل خلص، هتوحشيني قوي هيوحشني الشغل معاك يا زعيم، ربنا يخليك لينا".وشارك الفنان الشاب محمد كيلاني في وقت سابق، جمهوره صورة ظهر فيها مع الفنان عادل إمام، عبر خلالها عن فخره بالفنان قائلًا: "مافيش لقب يديك حقك عارفين اللقب الوحيد اللي ينفع الراجل ده ويديله حقه هو اسمه عادل إمام".يذكر أن طاقم عمل هذا المسلسل الفنان الزعيم عادل أمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، طارق الإبيارى، هدى المفتي، سليمان عيد، بدرية طلبة وأحمد فريد وعدد آخر من الفنانين و من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.الزعيم، يقوم بدور رجل أعمال يدعي نور عبد المجيد، صاحب مجموعة مدارس دولية، ويواجه طوال أحداث المسلسل مشاكل تتعرض لها سلسلة المدارس، وتستكمل المشاهد بعد ذلك دخوله في قصة عاطفية.