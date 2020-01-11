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"صنعت من الإنسان العماني نموذجا".. فجر السعيد تنعى السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 03:04 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أعربت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن حزنها الشديد، بعد الإعلان عن خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد، منذ قليل.

ونشرت فجر السعيد، صورة السلطان قابوس، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "وداعًا ياسلطانًا حكمت بالعدل والانصاف ونقلت بلادك نقله حضارية وصنعت من الإنسان العماني نموذج نفاخر فيه نحن الخليجيين. لم تلوث سياستك الخارجية".

وأعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، قبل قليل، الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد، على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 79 عاما، كما تم الإعلان عن تعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام خلال أيام الحداد.


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الكلمات المفتاحية

وفاة قابوس بن سعيد وفاة السلطان قابوس منوعات الفجر الفني

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