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تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 02:50 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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نعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الراحل السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفى منذ قليل.

وكتب تركي آل الشيخ تغريدة: "عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" قائلًا: "رحم الله السلطان قابوس... تعزينا لشعب عمان العزيز".

أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني قبل قليل، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، كما أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

يُذكر أن قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي ولد في 18 نوفمبر 1940م، سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والخارجية، والمالية، وحاكم البنك المركزي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.


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