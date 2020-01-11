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موهبة آرسنال الشابة تنتقل إلى هدرسفيلد حتى نهاية الموسم

السبت 11/يناير/2020 - 02:40 ص
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ارسنال
ارسنال
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية عن انتقال إيميل سميث روي نجم خط وسط آرسنال الشاب إلى هدرسفيلد تاون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال سميث في تصريحات للموقع الرسمي لهدرسفيلد:"أنا سعيد ولا أستطيع الانتظار للبدء، أعرف أنه صعب ولكن عليا مواجهة التحدي".

واختتم سميث تصريحاته قائلاً:"عندما تكون في نادي كبير مثل آرسنال، يوجد الكثير من اللاعبين الكبار، لذا من الصعب الإنضمام إلى الفريق، الحصول على فرصة المجيء إلى هنا أمر رائع".

وعلق داني كوليي المدير الفني للفريق على الصفقة قائلا:" نحن سعداء بالتعاقد مع موهبة مثل سميث، سيعطينا ما نفقده، يمكنه اللعب في أكثر من مركز هجومي ونحن نتطلع حقا لمشاركته معنا".

ويحتل هدرسفيلد المركز الـ 20 في دوري الدرجة الثانية في إنجلترا برصيد 28 نقطة.

يذكر أن روي البالغ من العمر 19 عامًا خاض مع المدفعجية 12 مباراة منذ تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي وسجل خلالهم ثلاث أهداف.
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