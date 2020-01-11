عاجل.. الموت يفجع محمد منير







وكشف مدير أعمال الفنان محمد منير، عن نبأ وفاة شقيقة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".





وأضاف: "توفي إلى رحمة الله منذ قليل محمود منير، خالص التعازي للفنان محمد منير".



والمقرر أن تقام صلاة جنازة شقيق الفنان محمد منير، اليوم بإحدى المساجد بالقاهرة، كما يتم الكشف عن موعد العزاء غدًا.





توفي محمود منير، زوج شقيقة الفنان الكينج محمد منير، منذ قليل وحتى الآن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة.