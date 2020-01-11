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بدأت حياتها الفنية بمشاركتها في برامج أطفال ..٧ معلومات لا تعرفها عن ملك قورة

السبت 11/يناير/2020 - 03:12 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحتفل اليو الفنانة الشابة ملك قورة، بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد شهر يناير، وقدمت ملك قورة العديد من الأدوار المتنوعة والمختلفة، واستطاعت أن تثبت موهبتها فى التمثيل وأن تدخل قلوب الجمهور بسهولة

وفى ذكرى ميلادها يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن ملك قورة..

- ولدت الممثلة الشابة ملك قورة فى ١١ يناير عام ١٩٩٧، فوالدها رجل الأعمال محمد قورة، ولها شقيقة تدعي مريم وشقيق يدعي أدهم.

- درست فى المدرسة الإنجليزية الحديثة، ثم التحقت بكلية الإعلام.

- بدأت حياتها الفنية بمشاركتها فى برامج أطفال مثل "يلا بينا، اسمعونا"، وقامت بمشاركة الفنانة ليلي علوي فى مسلسل "نور الصباح"، حيث جسدت دور ابنتها فى المسلسل، وظهرت مع المطرب محمد فؤاد مع أختها مريم قورة فى فيلم "غاوي حب".

- شاركت ملك قورة فى مجموعة من الإعلانات مع مخرجين أجانب ومصريين، وهى فى السابعة من عمرها، ومن أبرز هذه الإعلانات "pizza، Tide، Mbc، mobinil".

- لها العديد من الأعمال الفنية مثل مسلسل "وعد ، حالة عشق، العراف، حدف بحر، أريد حلا، قانون المراغي، خلصانة بشياكة"، وفيلم "السبع خطايا، ديك فى مصر".

- حصلت ملك قورة على جائزة أحسن ممثلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن دورها فى مسلسل "نور الصباح" عام ٢٠٠٦.

- كرمت ملك قورة من قبل الجامعة الأمريكية على الأدوار المميزة التى قامت بها.


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الكلمات المفتاحية

ملك قورة فنانة عيد ميلاد الفجر الفني

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