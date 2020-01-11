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عاجل.. عمان تعلن الحداد وتنكيس الأعلام بعد وفاة السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 02:29 ص
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السلطان قابوس
السلطان قابوس
الفجر
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أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، قبل قليل، الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد، على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، كما تم الإعلان عن تعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام خلال أيام الحداد، كما أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

يُذكر أن قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي ولد في 18 نوفمبر 1940م، سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والخارجية، والمالية، وحاكم البنك المركزي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.
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الكلمات المفتاحية

وفاة قابوس بن سعيد وفاة السلطان قابوس

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