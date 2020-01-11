الدوري السعودي| التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الوحدة



يستضيف ملعب جامعة الملك سعود،مواجهة نارية تجمع بين الهلال ونظيره الوحدة، مساء اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفي

ن.