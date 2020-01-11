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غدًا.. البرلمان يصوت على 4 قوانين بشكل نهائي

السبت 11/يناير/2020 - 06:58 ص
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البرلمان المصري
البرلمان المصري
إسلام شعراوي
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يصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، والمُقرر انعقادها غدا الأحد، على 4 مشروعات قوانين بشكل نهائي.

ومن بين المشروعات: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما يصوت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

ويصوت المجلس أيضًا على مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وكذلك مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
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