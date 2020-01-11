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تشيلسي يقترب من خطف نجم أتلتيكو مدريد من آرسنال

السبت 11/يناير/2020 - 02:09 ص
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اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اقتراب تشيلسي من استعارة الفرنسي توماس ليمار نجم أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ليوجه ضربة موجعة إلى غريمه آرسنال الذي كان يخطط للتعاقد معه.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن مسئولي أتلتيكو مدريد تواصلوا مع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي لمعرفة ما إذا كان مهتما بضم النجم الفرنسي لصفوف الفريق.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليمار البالغ من العمر 24 عامًا شارك في 21 مباراة بقميص الروخيبلانكوس هذا الموسم لكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتيكو مدريد يرغب في رحيله سريعا من أجل توفير الأموال والمساحة للتعاقد مع نجم جديد.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي سبق وأن أعار مهاجمه ألفارو موراتا إلى أتلتيكو مدريد قبل أن يقرر الأخير شراءه بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن لامبارد قد يقرر السير في طريق مشابه مع ليمار الذي ربطته أيضًا تقارير صحفية بالانضمام إلى آرسنال بناءً على توصية من الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرسنال كان قريبًا من ضم اللاعب بالفعل في صيف 2018 قبل أن يحسم أتلتيكو مدريد الصفقة لصالحه.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن توتنهام كان أبدى اهتمامه باللاعب لكن تشيلسي هو الوحيد من بين الأندية اللندنية القادرة على تحمل قيمة الصفقة سواء كانت إعارة مقابل 5 ملايين إسترليني أو بصفة نهائية مقابل 50 مليونا.

يذكر أن ليمار انضم إلى أتلتيكو مدريد قادمًا من موناكو مقابل 51 مليون جنيه إسترليني قبل 18 شهرًا. 
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