أرتيتا يكشف كواليس إقناع نجم آرسنال بالبقاء

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال عن كواليس إقناعه للسويسري جرانيت تشاكا بالاستمرار مع النادي على خلفية الأزمة الكبيرة التي نشبت بين تشاكا وجماهير المدفعجية في الآونة الأخيرة.



وقال أرتيتا فى تصري حات نقلتها صحيفة ديلى ستار الإنجليزية:"كانت أول رسالة له هي أنني أردت أن أفهم كيف كان يشعر ولماذا كان يشعر بهذه الطريقة، أردت منه أن يسمع رأيي في الموضوع وأنني مستعد لدعمه ومستعد لدفع النادي لأن يكون مساندًا له أيضًا لأنني اعتقدت أنه لاعب جيد حقًا".



واختتم أرتيتا تصريحاته قائلاً:"حاولت إقناعه بهذه الطريقة، لقد فكر في الأمر وكان رده إيجابيًا للغاية بعد ذلك وأعتقد أنه غيّر رأيه وتراجع عن فكرة الرحيل عن آرسنال".



وأكد المدير الفني الإسباني أنه أقنع تشاكا بتغيير رأيه بشأن مستقبله بعد أن كان قريبًا من الانتقال إلى الدوري الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.