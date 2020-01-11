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"ليلة لا تنسى".. سعد المجرد ومحمد رمضان يشعلان حفلهما بدبي

السبت 11/يناير/2020 - 01:57 ص
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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جمع مسرح مركز التجارة العالمي، الفنان سعد المجرد ومحمد رمضان، واللذان أشعلا الحماس في الحفل الذي أقيم في دبي، واستكمالًا لحفلات محمد رمضان داخل وخارج الوطن العربي.

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بعض الفيديوهات التي تم تصويرها من الحفل، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيدوهات "إنستجرام".

وحرص محمد دخول الحفل بسيارة فارهة على المسرح، حيث بدأ محمد الحفل بأغنية "نمبر وان"، ويظهر اهتمامه بالدخول على المسرح بشكل لافت، في حفلاته السابقة حيث ظهر ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو يمتطي حصان أبيض على أغنية "فيرس" .

وعلى جانب آخر ظهرت التعليقات ردود أفعال كبيرة من الجمهور على الفيديوهات، فكانت :"كنت رائع اليوم، كنت مولع المسرح، يوم تاريخي نورت دبي"، ومنهم من طرح سؤالا على محمد رمضان وقال:"خلصت التذاكر قبل ما نحجز" فجاء رد محمد رمضان :"هيئة السياحة أمرت بالتوسع لزيادة عدد الجمهور اعتقد تقدر تنورنا".

أظهرت الفيديوهات التي تم نشرها، غناء سعد ومحمد رمضان عددًا من أغانيهم معا، وكانت منهم أغنية "أنساي"، وسط هتافات ألاف من الجماهير مرددين الأغنية، ليتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب الفنان سعد المجرد عن سعادته بالغناء مع "رمضان"، وذلك من خلال نشر صورة عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا:" ليلة لا تنسى، مع أخي محمد رمضان، شكرا دبي"، وخلال الحفل لبس الفنان سعد المجرد علم الإمارات.

والجدير بالذكر أن محمد رمضان قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "رايحين نسهر"، وأخرجها محمد سامى، وخلال أسبوعين من طرحها كسرت حاجز ال ١٢ مليون مشاهدة، علمًا أن رمضان، يشارك في بطولة مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، ويشاركة الفيلم الفنان أحمد زاهر، روجينا، دنيا عبد العزيز، نوراللبنانية، ريم سامي، نجلاء بدر، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلى، حيث أن المسلسل أنتاج شركة "سينرجي".

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