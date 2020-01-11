أبرز المرشحين لخلافة فالفيردي في تدريب برشلونة







يمر المدير الفني لفريق برشلونة إرنستو فالفيردي بأصعب فتراته، منذ تولي قيادة فريق برشلونة في صيف عام 2017 خلفاً لمواطنه لويس إنريكي.





وعاش فالفيري إسبوعاً صعباً، بعد أن تعادل مع إسبانيول بهدفين لهدفين في الدوري الإسباني وسمح لغريمه ريال مدريد بمشاركته الصدارة، وختم الإسبوع بخسارة بشكل غريب أمام أتليتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني بنتيجة 3-2، بعد أن فقد تقدمه بشكل غريب وتلقى هدفين في غضون 9 دقائق.





وإزدادت الضغوط بذلك على فالفيردي، الذي بات رحيله أقرب من أي وقت مضى، بينما يبقى الخلاف الوحيد حول رحيله هو فكرة التوقيت، حيث يرى البعض ضرورة رحيله حالياً وإنقاذ موسم برشلونة من الضياع، فيما يرى البعض الآخر ضرورة الإنتظار حتى نهاية الموسم.





وكانت ضغوط الإقالة متواجدة بالفعل على فالفيردي حتى ما قبل تلك الخسارتين، حيث يتفق جميع الخبراء والمحللون على أن الرجل أفقد الفريق الكتالوني شخصيته القوية وآدائه الجميل طيلة السنوات الماضية.





كما لا تنسى جماهير وعشاق برشلونة ليلتي ملعب الأوليمبيكو ضد روما وملعب أنفيلد ضد ليفربول بكل تفاصيلهما المرة والتي كانت بطلها مستر فالفيردي اللذي فشل في الحفاظ على فارق 3 أهداف في مباريات الذهاب.





وبالتأكيد تضع إدارة برشلونة العديد من المرشحين لخلافة فالفيردي، يبرز لكم الفجر الرياضي بعضاً منهم من خلال هذا التقرير.





تشافي هيرنانديز



مدرب فريق السد القطري الحالي والإبن الوفي لبرشلونة عندما كان لاعباً، حيث لم يمثل أي فريق سوى برشلونة.

ذكرت بعض التقارير إتفاقه النهائي على تدريب برشلونة، حيث ترى من خلاله إدارة البارسا مشروع جوارديولا جديد.





رونالد كومان



مدرب منتخب هولندا الحالي، بالتأكيد لن يدرب برشلونة في الوقت الحالي، وسيتعين على النادي الكتالوني لإنتظار لما بعد بطولة يورو 2020.





ترى فيه جماهير برشلونة المدرب الذي يسير على خطى الراحل يوهان كرويف، والذي تدرب تحت يديه حينما كان يلعب بقميص البلوجرانا، أحدث نقلة نوعية في آداء نتخب الطواحين وأعاده للواجهة مرة أخرى بعد فترة كبيرة من التخبط.





مارسيلو جاياردو



طرح اسمه في ديسمبر الماضي في أعقاب وصوله لنهائي كوبا ليبرتادوريس رفقة فريقه الحالي ريفير بليت الأرجنتيني أمام فلامينجو البرازيلي، قبل أن يخسره بشكل دراماتيكي.





ويعد جاياردو من الأسماء المشهود لها بالكفاءة، بالإضافة للجمع بين الإنضباط التكتيكي والكرة الجميلة، وهو ما يحتاجه برشلونة في الوقت الحالي.





ماوريسيو بوتشيتينو



أحد أهم الأسماء التدريبية في العالم حالياً، والكل يعرف كيف حول توتنهام من فريق ينافس في وسط الجدول، لفريق دائم التواجد في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.





وبالطبع بوتشيتينو جاهز لتولي تدريب برشلونة في أي وقت، لا سيما وأنه غير مرتبط بفريق حتى الآن.