إنتر ميلان ضد أتالانتا.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة





وبالتالي يتنافس أقوى هجوم وهو هجوم فريق أتالانتا، ضد أقوى الدفاعات وهي دفاعات فريق إنتر ميلان.





موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا



تنطلق المباراة غداً السبت 11 يناير، وذلك في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 4.