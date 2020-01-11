Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنتر ميلان ضد أتالانتا.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

السبت 11/يناير/2020 - 01:31 ص
Advertisements
إنتر ميلان ضد أتالانتا
إنتر ميلان ضد أتالانتا
عبدالقادر عرابي
Advertisements


يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره أتالانتا غداً السبت 11 يناير، في الجولة 19 من الدوري الإيطالي، وذلك بملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو.


ويسعى الإنتر بقيادة مدربه المتميز أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز على أتالانتا وتحقيق أفضل ختام ممكن لمباريات الدور الأول في الدوري الإيطالي.


كما يسعى النيردازوري لتحقيق الفوز، على أمل تعثر شريكه في الصدارة يوفنتوس، الذي سيزور معلب أوليمبيكو الأحد 12 يناير لمواجهة روما.


على المقابل تتجه أنظار أتالانتا نحو مباراة روما ضد يوفنتوس، حيث بتحقيق الإنتصار على إنتر وتعثر روما أمام يوفنتوس، سيعني ذلك دخول الفريق للمربع الذهبي على حساب الجيالوروسي.


ترتيب الإنتر وأتالانتا قبل مباراة الجولة 19

يحتل إنتر ميلان صدارة الكالتشيو برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، بواقع 14 فوز وثلاث تعادلات وهزيمة وحيدة، دخل مرماه 15 هدف فيما سجل 39 هدف.


فيما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 34 نقطة من 18 مباراة، بواقع 10 إنتصارت و4 تعادلات ومثلها هزائم، له 48 هدفاً وعليه25 هدفاً.


وبالتالي يتنافس أقوى هجوم وهو هجوم فريق أتالانتا، ضد أقوى الدفاعات وهي دفاعات فريق إنتر ميلان.


موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا

تنطلق المباراة غداً السبت 11 يناير، وذلك في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 4.


آخر أخبار الفريقين

يعود للإنتر النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، فيما يغيب نيكولو باريلا لاعب الوسط بعد تلقيه الإنذار الخامس، بالإضافة للمدافع ميلان سكرينيار الذي تلقى بطاقة حمراء في مواجهة الفربق الأخيرة ضد نابولي بالإضافة للنجم المصاب ستيفانو سينسي.

على الجانب الآخر، لا يعاني المدرب جان بييرو جاسبريني من أي إصابات أو غابات في تشكيلته التي ستواجه إنتر ميلان غداً.


التشكيل المتوقع لفرق إنتر ميلان ضد أتالانتا

في ضوء ذلك، من المحتمل أن يخوض مدرب إنتر ميلان أنطونيو كونتي اللقاء بطريقته المعهودة 3-5-2 معتمداً على الأسماء الأتية.


حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: باستوني – دييجو جودين – ستيفان دي فري

الوسط: كريستيانو بيراجي – روبيرتو جاليارديني – مارسيلو بروزوفيتش – ماتياس فيسينو - أنطونيو كاندريفا

الهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر| Zamalek Zesco United live| رابط قناة الزمالك سبورت كورة لايف ماتش الزمالك HD

منذ حوالي 6 ساعات

هدف الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 10/01/2020 دوري أبطال افريقيا قناة مفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

هدف بن شرفي الأول| نتيجة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو| رابط ON SPORT HD

منذ حوالي 5 ساعات

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يوم

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 6 ساعات

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 6 ساعات

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:23 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

01:57 م

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

02:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status