Advertisements
إنتر ميلان ضد أتالانتا.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة
السبت 11/يناير/2020 - 01:31 ص
Advertisements
عبدالقادر عرابي
Advertisements
يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره أتالانتا غداً السبت 11 يناير، في الجولة 19 من الدوري الإيطالي، وذلك بملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو.
ويسعى الإنتر بقيادة مدربه المتميز أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز على أتالانتا وتحقيق أفضل ختام ممكن لمباريات الدور الأول في الدوري الإيطالي.
كما يسعى النيردازوري لتحقيق الفوز، على أمل تعثر شريكه في الصدارة يوفنتوس، الذي سيزور معلب أوليمبيكو الأحد 12 يناير لمواجهة روما.
على المقابل تتجه أنظار أتالانتا نحو مباراة روما ضد يوفنتوس، حيث بتحقيق الإنتصار على إنتر وتعثر روما أمام يوفنتوس، سيعني ذلك دخول الفريق للمربع الذهبي على حساب الجيالوروسي.
ترتيب الإنتر وأتالانتا قبل مباراة الجولة 19
يحتل إنتر ميلان صدارة الكالتشيو برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، بواقع 14 فوز وثلاث تعادلات وهزيمة وحيدة، دخل مرماه 15 هدف فيما سجل 39 هدف.
فيما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 34 نقطة من 18 مباراة، بواقع 10 إنتصارت و4 تعادلات ومثلها هزائم، له 48 هدفاً وعليه25 هدفاً.
وبالتالي يتنافس أقوى هجوم وهو هجوم فريق أتالانتا، ضد أقوى الدفاعات وهي دفاعات فريق إنتر ميلان.
موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا
تنطلق المباراة غداً السبت 11 يناير، وذلك في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 4.
آخر أخبار الفريقين
يعود للإنتر النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، فيما يغيب نيكولو باريلا لاعب الوسط بعد تلقيه الإنذار الخامس، بالإضافة للمدافع ميلان سكرينيار الذي تلقى بطاقة حمراء في مواجهة الفربق الأخيرة ضد نابولي بالإضافة للنجم المصاب ستيفانو سينسي.
على الجانب الآخر، لا يعاني المدرب جان بييرو جاسبريني من أي إصابات أو غابات في تشكيلته التي ستواجه إنتر ميلان غداً.
التشكيل المتوقع لفرق إنتر ميلان ضد أتالانتا
في ضوء ذلك، من المحتمل أن يخوض مدرب إنتر ميلان أنطونيو كونتي اللقاء بطريقته المعهودة 3-5-2 معتمداً على الأسماء الأتية.
حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش
الدفاع: باستوني – دييجو جودين – ستيفان دي فري
الوسط: كريستيانو بيراجي – روبيرتو جاليارديني – مارسيلو بروزوفيتش – ماتياس فيسينو - أنطونيو كاندريفا
الهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز.
Advertisements